ÕL ARHIIV | Kaljo Kiisk. Hullumeelselt õnneliku saatusega mees 

Kohe hakati. Et kus te, 1925. aasta poiss, olite. Ütlesin, et isa juures Sillamäel põlevkivitööstuses, kus valmistati lennukibensiini, et see töö vabastas mopist. Ah jaa, õige, vastati. Tegelikult ei vabastanud mopist ükski tehas. Aga seks korraks sain minema. Ent see asi hakkas kummitama ja nii ma põgenesin kommertsgümnaasiumist Rakverre, gümnaasiumi üheteistkümnendasse klassi.

Kus leidsitegi endale abikaasa, kellega nüüd olete elanud koos ligi 60 aastat.

Esimesel koolipäeval küsiti klassi ees, kuidas nimi on. Kaljo Kiisk. Tüdrukud hakkasid kõva häälega turtsuma, minu tulevane eriti kõva häälega, nii et tema ees istuv tüdruk pööras ennast ümber ja ütles: sa vaata, et see kiisk sulle kurku ei jää. Ja nii juhtuski. Mulle hakkas see tüdruk meeldima ja nii ma kõpsti! kui kärbes ämblikuvõrku ennast meelitada lasin. Ja jumal tänatud, 47ndal abiellusime, 60 aastat saab varsti täis.

Saatus või juhus mängis teile kätte mitte ainult tulevase abikaasa, vaid ka elukutse.

No kuhu ikka pärast keskkooli minna. Terve Virumaa oli ju maa all. Enamik mehi töötas kaevandustes. Muidugi, mäeinseneriks. Tegin, klõps, eksamid ära aja sain sisse. Kuni ühel päeval loen, et teatristuudio võtab täiendavalt mehi vastu. Lükkasin oma poolelioleva joonestuse kõrvale ja nii ta minust lõpetamata jäigi. Õppisin luuletuse pähe ja läksin eksamile. Seal olid Põldroos, Rebane, Kalmet, Feliks Moor ning minu suguvõsast Kaarli Aluoja. Meil on suguvõsas teatripisik ikka sees. Ka ema mängis 13- või 14aastaselt Toila rahvamaja näiteringis ja talle ennustati suurt karjääri. Aga tollal ei peetud naisterahvale sobilikuks näitlemisega tegelda, nii läkski hoopis õpetajaks.

Ja mida ema ära ei teinud, tegi hiljem poeg.

Jah. Sain kohe sisse, Põldroos ütles, et olete vastu võetud. Kuni 1949. aastal tuli Jaanus Orgulas minu juurde ja ütles, et kuule, Moskvas avataks Eesti teatristuudio, tule ka. Samas oli uuesti minu vastu hakatud huvi tundma. Moskva kohviku peal oli täitevkomitee, sinna kutsuti välja, et kuulge, teil nende aastatega on ikka midagi imelikku. Aga et ma pole eales kellegagi tüli norinud, nii polnud ka kedagi, kes oleks nüüd võinud mu peale koputada. Nii otsustasingi minna. Kuigi olin juba Siisikesega (Sinaidaga – toim.) abielus. Hiljem õnnestus tal isegi mulle Moskvasse järele sõita, sest ta sai teatriinstituudi peaaegu et vastas asuvasse Eesti esindusse sekretärikoha ning me kolisime Uuele väljakule omaette 10ruutmeetrisesse toakesse.