Inimesed ÕL ARHIIVIST | Liisi Ojamaa: meest on lihtsam meelitada voodisse kui valssi tantsima Ivar Sild , täna, 10:50

LIISI OJAMAA ARMUMISEST: «Inimene lõhnab õigesti, inimest katsudes on õige tunne. Seal võivad olla mingid pisiasjad, aga kui need kaks asja on õiged, siis on õige tunne!» Foto: Albert Truuväärt (Filmari Fotostuudio)

«Alla kaheaastane armas laps on kõige parem meestelõks. Teevad lapsele pai ja avastavad, et ka emme on väga kena,» teab Liisi Ojamaa. Ta tunnistab, et isegi lapse sünd ei muutnud tema avatust meestele.