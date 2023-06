Rae valla jaanitulel saab tuntud artiste nautida ilma rahata

Korraldajad tõdevad, et eelmisel aastal ei mahtunud publik peoplatsile ära ning söögi-joogi järjekorrad olid liiga pikad. Sellest said nad suure õppetunni. „Sel aastal on jaanipeo plats kolm korda suurem, ka toitlustajaid on rohkem ning karastavaid jooke jagub kõigile. Üritusel on suur toidutänav, lasteala atraktsioonidega ja rohkelt meelelahutust. Jaanimänge ahvatlevate auhindadega nii lastele kui nende vanematele korraldab Arlet Palmiste.“