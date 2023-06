ÕL VIDEO | „KÄTTEMAKSUKONTORIST“ TÕSIELUSAATESSE! Kristjan Lüüs teeb teledebüüdi: ma poleks arvanud, et see on nii humoorikas

Kristjan Lüüs ei salga tunnistada, et ta on suur tõsielusaadete fänn ning vaadanud kõiki menukaid produtsendi Oliver Muraveiski üllitisi. „Neid lihtsalt peab vaatama, isegi kui mõtled, et ei vaata, siis ikka vaatad,“ pajatab Lüüs, et tema õhtuste meelelahutuste alla kuuluvad näiteks „Rannamaja“ ja „Poissmeeste peo“ vaatamine.