ÕL VIDEO | UUS TÕSIELUSAADE LENNUTAS TENERIFELE! Osaleja Kaupo: kartsin, et see tehakse labaseks, aga läksin ja tegin seda ise

31aastane üksikisa Kaupo on pikalt mõelnud Tenerifele kolimise peale, mistõttu polnud tema jaoks isegi küsimus, kas saatesse kandideerida või mitte. Kaupo peab ennast saates mustaks lambaks, kuid see on tema arvates pigem positiivne. „Ma võin edev olla, lollusi teha, idiooti mängida, aga lõppkokkuvõttes olen ikkagi mina see, kes saab kõige paremad ampsud endale.“