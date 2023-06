Karl Madis esiklapse surmast: on kahtlus, et ta võib isegi elus olla

Karl Madis käis saates rääkimas oma elust, lapsepõlvest, perekonnast, suhetest ja karjäärist. Isaga oli kaasas ka tema tütar Carola Madis. Kõige enam jäi saates kõlama aga traagilise ja mitte selge lõpuga lugu sellest, kuidas Karl Madise ja Heli esimene laps õnnetult suri.

Karl Madis ja Heli tutvusid Viru hotellis, kus Karlil oli sellel päeval koos Karavaniga esinemine. Nende esimene laps sündis ennetähtaegselt seitsmendal kuul, kuid suri sünnitusmajas.

,,Ma isegi ei näinud teda, sest haiglatesse sisse ei lastud,“ nentis Karl, et isasid sünnitusmajja ei lubatud. Ta lisas: ,,Kummaline on see, et hauakohta ei ole ja nüüd on kahtlus, et ta võib isegi elada.“

Laulja tõi välja, et Carola ema Heli tunnetab, et nende poeg on ikka veel nendega. „Ja sensitiiv ütles ka, et oi, teil on ju üks poisslaps veel,“ rääkis Madis ja lisas, et sünnitusmajas ei näidatud last ka Helile.

Karl Madise tuttava ämmaemandast ema rääkis, et sellised juhtumid ei olnudki nõukogude ajal eriti haruldased. ,,Meile öeldi, et laps suri ära ja riik matab ning kõik on riigi kulul. Nooruses ei tulnud pähe kõike uurida, usaldad ju ametnikke,” sõnas muusik.

Ka Karl Madise tütar Carola lisas, et emale ei tundunud kogu sünnitusprotsess õige ja teatud asjad on olnud kahtlusttekitavad. Näiteks hauaplatsi puudumine ja varasemad juhtumid, kus laps on teisele perele antud.