HÜVA NÕU | Selg tuksis, võibolla kannad kotti valesti?

Käekotti kiputakse kandma ühel õlal. Kiropraktik/manuaalterapeut ja füsioterapeut Priit Kõrve rõhutab, et see on väga suur viga ja keha tõmbub viltu – kohati lausa märgatavalt, nii et peegli ees seistes näeb, kuidas üks õlg on madalamal kui teine. Ta annab nõu, kuidas kotti korrektselt kanda ja mida teha siis, kui kehahoiak on juba vale.