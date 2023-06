REPORTAAŽ KONTSERDILT | Ansambli Scorpions süda lööb ühes rütmis Ukrainaga

Lahkusin laupäeval Tallinnas lauluväljakul esinenud Saksa hard rock bändi Scorpions kontserdilt kahetiste tunnetega. Kuigi muusikud laval andsid endast kõik – vähemalt eemalt vaadates jäi selline mulje, ei kõlanud nende suur hitt „Wind of Change“ siiski sedavõrd võimsalt kui oodanuks. Kuigi loo sõnum on pööratud nüüd selgelt Ukraina tulevikulootustele. Bändi frontman´i, laulja Klaus Meine hääl pole enam endine ning miks peab peale loo lõppemist hüüdma keegi publikust „Россия, вперед“ ehk siis, Venemaa, edasi. Aga eks inimesed ole erinevad ja sõna on vaba.