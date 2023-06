Tartu lokaalis toimuma pidanud Beebilõusta kontsert jäi ootamatult ära. Ööklubiomanik: artist lihtsalt ei tulnud kohale!

Ööl vastu laupäeva pidanuks Tartu ööklubis Level toimuma räppar Beebilõusta ehk Andrus Elbingu kontsert. Kohale tulnud fännid pidid aga kibedalt pettuma. „Põhjuseks oli see, et artist lihtsalt ei tulnud kohale ja samal päeval kontakti me tema esindajaga ei saanud,“ vabandab ööklubi oma külastajate ees.