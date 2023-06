ARVUSTUS | Võidujooks mitte kuhugi. „Välk“ proovib kõigest väest olla Marvel, kuid tegelikult jookseb ühe koha peal

Minu ja DC superkangelaste suhe on äärmiselt konarlik. Koomiksipaberil olen suur fänn, kuid kinoerkaanil sisemiselt nutan, sest mingil põhjusel iga uus projekt on halvem kui eelmine. Olen nagu paarisuhte vägivalla ohver, kes usub, et äkki täna on kuidagi teisiti kui varem. Just sedavõrd naiivselt läksingi kinosaali, reaalselt uskudes, et „Välk“ („The Flash“) saab olema suurejooneline seiklus nagu „Spider-Man: No Way Home“. Ma tõesti tahtsin uskuda. Ja siis nägin filmi ära ning midagi murdus. Tundub, et DCU on fännid minetanud ja mina DCU.