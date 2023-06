KERGE UURIB ELU | Kristina Kallas: „Meil on vaja need inimesed eestlaste hulka integreerida, kes tahavad eestlasteks saada.“

„Ma olen ise kogenud, et kui sa ei ole nii-öelda sajaprotsendiliselt eestlasena sündinud, kui sul on natukenegi mingit teist verd, siis sa aeg-ajalt satud olukordadesse, kus sind tõrjutakse eestlaste seltskonnast, öeldakse: „Aga sa ei ole õige eestlane!“,“ jutustab Kristina Kallas, haridus- ja teadusminister. „Ma olen paljude siinsete venelaste puhul näinud, et nad tahavad ennast eestlasena defineerida, aga neile öeldakse, et oot-oot-oot, miks su eesnimi Igor on?“