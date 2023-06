KES TEEB, SEE JÕUAB! 83aastane Al Pacino tervitas ühes noore pruudiga uut ilmakodanikku

Värskelt ilmavalgust näinud poeg on Al Pacino jaoks neljas laps. Noor Alfallah sai emaks aga esimest korda. Uudist lapseootuse kohta kinnitati avalikkusele maikuus, mil Alfallah oli kaheksandat beebiootel.

Al Pacinot tabati temast üle poole sajandi noorema Noor Alfallah'ga esmakordselt koos eelmise aasta aprillis. Pacinol on varasemast kolm last: näitekunstiõpetaja Jan Tarrantiga 33aastane tütar Julie Marie ning hilisema elukaaslase Beverly D'Angeloga 22aastased kaksikud Anton ja Olivia.

Kuveitlasest isa ja ameeriklannast ema perre sündinud Noor Alfallah on varemgi olnud romantilistes suhetes endast tunduvalt vanemate kuulsustega. 22aastaselt oli ta paar Mick Jaggeriga (79). Pärast lahkuminekut Rolling Stonesi staarist nähti Noori 2019. aastal Clint Eastwoodiga (91), kuid ta kinnitas, et nad on üksnes perekonnatuttavad.