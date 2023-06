LAHENDAMATA SALADUS: Kuhu kadus kirstust Lydia Koidula sõrmus?

Henno Sepa pika ja põneva elu ees kahvatuvad ka kõige peadpööritavamad seiklusromaanid. Sest elu on lihtsalt suurem kui kirjandus. Kevadel 101. sünnipäeva tähistanud Henno ütleb, et on õnneliku saatusega mees („Olen surma suust pääsenud 50 korda, kõik kuulid on must mööda vihisenud”) ning kahetseb siinilmas vaid üht: et ei saanud jälile, kuidas Lydia Koidula säilmete väljakaevamisel Kroonlinna kalmistul läks sargast kaduma poetessi sõrmus.