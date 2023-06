ESINDAS END ISE! Mart Sander istus esmakohtselt kohtupingis: kui elada piisavalt vanaks, siis põrkadki kokku igasuguse pasaga

„Niivõrd triviaalset asja siin lahendada on nii veider. Tundub nagu tarbetu kohtu ajakulutamine. Usun, et kohtul on palju tähtsamaid asju, millega saaks tegeleda,“ kommenteerib Harju Maakohtusse oma elu esimesele istungile saabunud telemees ja kunstnik Mart Sander. Kohtukutse tuli mehele ootamatult: seda põhjusel, et küsis enda tehtud töö eest raha.