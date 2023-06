ESINDAS END ISE! Mart Sander istus esimest korda kohtupinki: kui elada piisavalt vanaks, siis põrkadki kokku igasuguse pasaga

Mart Sander tunnistab vahetult enne istungit, et läheb kohtusse üsna suure põnevusega. „Eks vaatame, kuidas see kogu protsess käib ja välja näeb, eriti kui see niivõrd mõttetu ja absurdne on,“ sõnab ta enne istungi algust kohtumaja fuajees.

Istungi eel on tal taoline ärevustunne, mis eelneb enne hambaarsti külastust. „Minu arust see on väga mõistusega lahendatav probleem, mis ma loodan, et täna siin kaugemale ei jõua,“ selgitab Sander.