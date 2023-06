EESTI MEES ON TANTSULÕVI! Poisid viskavad isegi püssi nurka, et aga tantsupeole saaks

Rakvere gümnaasiumi (millest pärast mullust reformimist sai Rakvere Vabaduse kool) vilistlased Kaarel Parve, Henri Kimsen, Markus Ljaš, Janar Kaljula, Holger Altmäe, Robin Kütt ja Kristjan Tropp on staažikad tantsupeol osalejad – nad on juba käinud neist neljal. Viies oli küsimärgi all. Aga kuidas jätta seekord minemata, kui tantsupeoga on seotud nii palju toredaid mälestusi.