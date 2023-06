Olaf Suuderi lähedane sõber Merike Veskus: „Helistasime maikuus eriti tihedasti. Ta oli haige ja üksi, tal oli palju hingel ja südamel.“

Neljapäeval saadetakse Kaarli kirikust viimsele teele teleajakirjanik Olaf Suuder, kes suri 50aastasena 6. juunil ootamatu terviserikke tagajärjel. Telerežissöör Merike Veskus oli varalahkunud Kanal 2 uudisteankrule vaat et emafiguuri eest, kellega mees arutles väga isiklikel teemadel, mida ta tihti soovis süvitsi analüüsida. Mais olla Merike ja Olaf olnud eriti tihedas kontaktis telefonitsi, kui mees toibus haigusest, mis oli teda korralikult laastanud. „Siis aga tuli meie kõnedele vahe sisse, millele järgnes see uudis... Mul vaevab siiani, et ütlesin, et helistagu ta ise mulle, kui tal vaja, et ma ei hakka teda ise tülitama. Oleksin pidanud...”