Pahameel õigustatud? Ukrainlastele kehtiv Lottemaa priipääse tekitab sotsiaalmeedias vastakaid tundeid. Teemapargi tegevjuht: sama teed on läinud paljud lõbustusasutused

Suvi on aeg mil lõbustus- ja teemapargid tegutsevad täistuuridel. Pärnumaal, Reiu külas asuv Lottemaa teemapark on teist aastat järjest loonud eripakkumise, mis võimaldab Ukraina peredele tasuta sealset melu nautida. Sõjapõgenikele mõeldud prii sissepääs on sotsiaalmeedias tekitanud mitmetes eestlastes aga pahameelt: leitakse, et Lottemaa piletihind on ka Eesti perede jaoks liialt krõbe.