KUUMAD KLÕPSUD | Kethi Uibomägi tähistas sünnipäeva päikeselises Portugalis: ,,Siia ellu saabumise päev on kord aastas ja selleks võtan iseendale hetke.“

Kethi Uibomägi tähistas 11. juunil oma 34. sünnipäeva. Sel aastal aga sootuks Eestist eemal –Portugali lõunaosas asuvas kuumas Lagose linnas. ,,Sünnipäeva üks oluline asi on see, et seda tuleb iseenda jaoks tähistada ja meeles pidada. Siia ellu saabumise päev on kord aastas ja selleks võtan iseendale hetke,“ räägib Kethi.