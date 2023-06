Mis sai Maia Vahtramäest ja kes on Johanna? Põhja-Tallinn sai uue liikme

Maia Vahtramäe (31) oli ansambli naissolist pikalt, kuid viimasel ajal on nii üritustel kui ka Põhja-Tallinna Instagrami kontol näha olnud Johanna Randmanni (25), kes on bändi kodulehel samuti Maia asemel kooseisu kantud. ,,Idee bändi laulma kutsuda Johanna tuli Jaanus Saksalt. Jaanus ja Johanna on koos musitseerinud tänaseks peaaegu viis aastat ning kuna Maial polnud piisavalt aega bändi tegemisse panustada, tegigi Jaanus ettepaneku liikuda ühiselt edasi Johannaga,” räägib bändi mänedžer Marjen Võsujalg.