EKSKALLIMA KÄTTEMAKS TIPPJUHILE: naisest tehtud pornosait saadeti tuhandetele kolleegidele

Kauni, blondide kiharatega Sveta (44, nimi muudetud) elus ei reeda pealtnäha miski, et viimased veerandsada aastat oli tema elu pidev psühhoterrori all kannatamine. Ta on praegu õnnelikus abielus tuntud ärimehega ja juhib protsesse Tallinnas tegutsevas rahvusvahelise firmas. „Tegelikult sõin ma viimased aastad ainult antidepressante,“ tunnistab ta ajakirjanikule.

Ühel päeval sai Sveta oma eelmises töökohas, teises tuntud rahvusvahelises firmas samuti juhtival kohal töötades, jahmatava e-kirja. Seal seisis, et Sveta on prostituut. Lisaks tema kontaktandmed koos kodu ja töökoha aadressidega, telefonid jne. Kirjale oli lisatud veebilink Sveta fotoga ja pildid suvaliste vanainimeste suguorganitest. See võinuks olla halb nali, kui sama e-kirja poleks saadetud ka Sveta kõigile töökaaslastele. Ja neid oli neljakohaline arv.