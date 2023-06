VIDEOINTERVJUU | ÜLE VÕLLI LIBERAALSUS! Kodumaale naasnud püstijalakoomikud kirjeldavad Austraalias kogetud kultuurišokki: „Neil oli neonatside paraad, mis oli politsei poolt turvatud.“

Pärast seitset kuud Austraalias tuuritamist on meie stand-up koomikute kahurvägi – Roger Andre ja Daniel Veinbergs – tagasi kodumaale jõudnud. „Väga paljud heitsid mulle ette, et kui minna paarina Austraaliasse, siis läheb suhe katki. Suhe puruneski – mitte aga see suhe, mida teie oleks oodanud. Me ei saa Danieliga enam vapsjee läbi,“ viskab Roger endale omaselt nalja. Kuidas poistel maailma kuklapoolel õigupoolest siis tegelikult läks?