INTERVJUU | Eestis esinev Soome popstaar Isac Elliot: „Käärijä jätab mind varju? Tal on üks hea laul!"

Isac Elliot on soome popstaar, kelle tuntus algas juba 12aastaselt. Tema esimene singel ,,New Way Home’’ on kogunud YouTubes koguni üle 1,2 miljoni vaatamise. ,,Minu perekond on alati muusikat armastanud,” kirjeldab laulja, kuidas ristusid tema teed muusikaga.