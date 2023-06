REPORTAAŽ | EESTLASTE RAJU JAANIMÖLL TEISEL POOL LAHTE! Parema elu peale kolinud ettevõtja: meil on jumala p****s. Oleme Soomest ja meil on nii palju raha!

Päike lõõmab lagipähe. Vihti järve äärde on üles seatud suur lava ja grilliputkad, kus jõukamad Soome kolinud eestlased saavad endale 20eurost praadi ja 10eurost siidrit vabalt lubada. „Vabsjee normaalne,“ ei lase pirakat praadi nautiv keskealine härra end toidupoolise kirvest hinnast mõjutada. „Meil on jumala p*****. Oleme Soomest ja meil on nii palju raha. Nii kaua siin elanud, et oleme sellega juba ära harjunud,“ praalib silmnähtavalt lõbusas meeleolus jutupaunik. Tema peoväljanägemise hulka kuuluvad muuhulgas nii diskoprillid kui ka roosa jänesemüts.