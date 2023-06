VIDEO | Noorusliku papa Karl Madise uus muusikavideo kütab kirgi, huvitav miks?

Karl tunnistab, et uus silmarõõm ja augustis sündiva poisslapse ema on olnud tema tulihingeline fänn juba mõnda aega - käinud kontserditel ja suheldud on intensiivselt sotsiaalmeediaski. Tundub, et noor naine on tõepoolest Karli loomekanalid avanud ning sestap on muusikul valminud ka särtsakas muusikavideo.