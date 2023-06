ÕL VIDEO JA GALERII | KORRALIK EESTLASTE JAANIMÖLL ÜLE LAHE! Pidutsejad kodumaale tagasi ei igatse: see on täiesti absurdne, mis teil Eestis toimub

Laupäeval toimus juba seitsmendat korda eestlaste jaanituli Soomes, kus kodumaa tolmu jalge alt pühkinud inimesed said taas kogeda kübekest Eestimaad ning nautida Eesti kõige nõutumad bände nagu Smilers ja Shanon. On selge, et Soomes elavad eestlased pole unustanud, kuidas üks korralik jaanipidu maha pidada, sest lavaesine oli tantsivaid pidulisi täis ning kaasa lauldi peaaegu kõiki laule, isegi kui sõnad täpselt meeles ei olnud. Ka 20-euroseid praade ja 10-euroseid siidreid osteti nii, et isegi silm ei pilkunud!