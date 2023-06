PILDID AVAMISELT | Paavli Kultuurivabrik kuulutab end põneva muusika ja kunstiprogrammiga sel nädalavahetusel ametlikult avatuks

Paavli Kultuurivabriku asukohaks on kiiresti arenev Põhja-Tallinn, kus aadressil Paavli 7a on endine kalatööstus saanud viimaste kuude jooksul korraliku uuenduskuuri ja on valmis rõõmustama inimesi kultuurisündmuste ja vaba aja veetmise võimalustega. „Teid ootavad õunapuude alused hoovikesed ja terrassid, mõnusalt rohelust, linnaaed kasvuhoonega, kunstigaraaž ning see kõik on omakorda täidetud põneva muusika ja kunstiprogrammiga,“ loetleb värske kultuurivabriku eestvedaja Roman Demchenko.