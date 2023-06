VIDEO | Seksisümbolist Måneskini laulja jäi taaskord petmisega vahele. Damiano David: olime selleks hetkeks juba lahku läinud!

Kolmapäeva õhtul hakkas sotsiaalmeedias levima video, kus kuus aastat suhtes olnud Måneskini laulja Damiano suudleb Rooma technoklubis blondi neiut. Kuna laulja modellist tüdruksõber Giorgia Soleri on brünett, kahtlustavad fännid, et muusik pettis oma elukaaslast. Truudusetuses süüdistatud Damiano otsustas enda kaitseks välja astuda, väites, et nad olid Giorgiaga juba lahku läinud.