ÕL TV | Liisi Koikson: „Iga tuntud inimese elus tekib hetk, mil tundub, et sa oled juba keegi. Tegelikult ei ole. Võta veidi hoogu maha.“

„Ma ei tea, kas see on Kaksikute teema, aga on mingid inimesed, kellega ma ise hakkama ei saa. Mul on väga vaja, et mõistetakse mind ja seda, et tahan vahepeal urus olla, ei taha midagi teha. Et mind ei mõisteta siis selle pärast hukka, vaid aidatakse motiveerida,“ räägib 4. juunil oma 40. sünnipäeva tähistanud lauljatar Liisi Koikson, et lisaks neile hetkedele, mil on vaja laval särada, tuleb ette ka aegu, mil tahaks maailma eest varjuda.

