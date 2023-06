Taimo Toomasti aasta uute kopsudega: „Olen mõõtmatult tänulik, et sain lisaaega, aga katsumused pole läbi!“

„Viimasest õhkrinnast taastumine on ka jälle aega võtnud ning rohud, mida jätkuvalt võtan, moonutavad endiselt mu nägu ning tekitavad muid kõrvalnähtusid. Mul on selline iseloom, et kui tunnen end hästi, kipun nii-öelda üle panema. Mõne aja pärast annab see tunda ja siis saan aru, et peaks mõistlikum olema. Aga nagu ütleb vanasõna: ega vana hobust kaeru sööma ei õpeta,“ naerab Taimo.