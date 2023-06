KARJÄÄR DIPLOMAATIAS! Desiree Mumm: eelarvamustega puutun palju kokku juba ainuüksi seetõttu, et olen noor naine, aga külm närv aitab

„Eesti julgeoleku eest seismine. Eesti riigi Eest seismine laiemalt. See on minu siht,“ avaldab Desiree Mumm, kes on üldsusele tuntud laulja ja näitlejana, kuid praegu teeb noor naine karjääri hoopis diplomaatilises valdkonnas. Rinda on tulnud pista ka tüütute eelarvamustega, kuid õnneks on Eestis hetkel noore naisena uksed selles vallas avatud.