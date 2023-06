HEINZ VALK: „Ükski hilisem sündmus ei trumpa üle seda ööd – öölaulupeo kulminatsiooni lauluväljakul.“

„Viimasel vanalinnapäevade kontserdil raekoja platsil esinesid In Spe, Kiigelaulukuuik, Ivo Linna ja Alo Mattiisen. Rahva seas levis kumu, et sellest tuleb eriline kontsert. Mingi ootus oli õhus. Raekoja plats oli hommikust peale rahvast täis, inimesed saalisid ringi, kõik olid ärevil, rääkisid omavahel erutatult. Ja ootasid mingisugust kõmakat,“ räägib Valk. „See, mis järgnes, oli vapustav! Ning kui kontsert lõppes, oli rahvas üles köetud, keegi ei läinud ära. Kõik jäid ootama, mis edasi juhtub. Iff läks mikrofoni juurde ja ütles: „Kallis rahvas, lähme nüüd lauluväljakule ja hakkame seal edasi laulma!“ Nii kui Iff oli need sõnad öelnud, nii rahvas läks. Pooljoostes lausa, mitte kõndides“.