Maarja Kivi-Meriste tütar Dora-Liisa iseseisva elu eel: hakkan alles nüüd mõistma, kuivõrd keerulise ja julge sammu vanemad Eestist Ameerikasse kolides tegid

„Üks etapp on läbi ja on üliäge, et saan minna ja alustada iseseisvat elu. Samal ajal on see väga hirmus, sest kolin nii kaugele – Bostonisse, oma perest eemale,“ räägib Maarja Kivi-Meriste 18aastane tütar Dora-Liisa, kes lõpetab 15. juunil Calabasase keskkooli Californias ja alustab peagi oma elus uut ja põnevat peatükki. Tüdruk räägib oma kooliteest ja väljakutsetest ning jagab ka ambitsioonikaid tulevikuplaane.