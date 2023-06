AASTA AMETIS TÄIS! Eesti noorim koolidirektor Annela Tammiste: kui õpetajad slängist aru ei saa, siis mina tõlgin

Annela Tammiste (25) võib pärast juunikuiseid lõpuaktuseid töökabineti ukse enda taga rahuliku südamega lukku keerata – esimene õppeaasta Järva-Jaani gümnaasiumi direktorina on möödanik. „Raju aasta on olnud,“ ei salga ta. „Olen päris uhke, et sellega hakkama sain. Ei taha öelda, et edaspidi läheb lihtsamaks, aga nüüd on vähemasti terviklik pilt ees, et missugune see koolijuhi elu välja näeb. Koolis ma vähemasti ei nutnud.“ Aga kodus? „Kindlasti,“ tunnistab Eesti noorim koolidirektor.