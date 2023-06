Jan Uuspõld peab kallimaga pikemat plaani: kolime kokku, sest eraldi olla on lausa füüsiliselt valus ja raske

„Endalt ma kätt paluda ei saa, seega ei oska prognoosida. See osa jääb Janile, kui on õige tunne ja aeg. Lapsi planeerida ei ole plaanis, need tulevad, kui on õige aeg,“ räägib Brigita Anton (25), et tema tulevik on näitleja Jan Uuspõllu (49) kõrval.