Koolitaja Maria Baydar: enesearmastuse tervendamist ja taastamist on võimalik õppida

Koolitaja Maria Baydari rõhutab oma uues raamatus „Enesekasutusjuhend - Avasta oma superpotentsiaal“, et enesearmastus on inimese kõige tähtsamat suhe. “Enesearmastus on teema, millega tegeleb iga inimene terve oma elu. Iga teadliku enesejuhtimisega tegelev inimene teab, et kõik praktikad taanduvad suures osas enesearmastuse tervendamisele, kuid seni pole osatud hästi lahti selgitada, kuidas enesearmastust õppida või taastada. Maria avab kaardid.