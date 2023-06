Teresa Mängel: „Need hämarad lood ei ole ainult Tene Lauluga seotud. Sarnaseid probleeme on veel.“

„Sellised omamoodi kurvad lood ei ole ainult Tene Lauluga seotud,“ kinnitab Teresa Mängel. „Sarnaseid probleeme on meil siin Eestis ja mujalgi maailmas veel. Praegu on üleval kohutavalt pahad energiad, vibratsioonid, jõud: pandeemia energia, mis on surmaenergia ja sõjaenergia, mis on samamoodi surmaenergia. Need on jõud, mis asuvad siin maailmaruumis, me oleme nende sees ja nad muudavad meid meie enda teadmata.“

Kui inimene, kes tegeleb vaimsete praktikatega ei oska jõude õigesti kasutada, võib sellel olla väga kurb tagajärg, tõdeb parapsühholoog. „Inimene võib tasapisi muutuda ülimalt negatiivseks ja isegi natuke ohtlikuks.“