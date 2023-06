Skandaalsest strippar Justinist sai kodumaal tõsielustaar – võidad raha, kui manipuleerid naiste tunnetega!

Blogija Triinu Liis McNairni eksabikaasa Justin osaleb Austraalia tõsielusaates nimega „FBoy Island“, kus kolm naist otsivad armastust. Saates osaleb kokku 24 meest, kellest pooled on seal heade kavatsustega ja pooled selleks, et naisi ära petta ja võidusumma endaga viia. Naistel tuleb ära arvata, millised mehed on heade kavatsustega ja millised mitte. Kui naine valib endale kaaslaseks mehe, kes tegelikult teeskles ja mängis tema tunnetega, siis saab mees endale 50 000 Austraalia dollarit (31 100 eurot), samal ajal kui naine jääb tühjade kätega. Kui naine valib armastust otsiva mehe, saab paar lahkuda koos võidusummaga.