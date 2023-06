LEIDIS SOOMES ÕNNE! Transseksuaalne sisulooja: ennast peeglist vaadates mõtlesin alati, et midagi on valesti. Selles kehas pole mul hea olla

„Kusjuures, palju küsitakse, kas transsoolisena on keeruline kaaslast leida. Loomulikult on see väga palju raskem, aga õnneks pole mul kunagi olnud vajadust kedagi otsida. Kõik on tulnud loomulikult,“ tunnistab sisulooja Robin Sulg (17) avameelselt. Ta on kogu elu tundnud, et erineb teistest, ning otsustas mõni aasta tagasi, et eelistab olla mehe asemel naine. Ka tema süda on võetud ning on oma poiss-sõbraga juba pikemat aega koos oldud.