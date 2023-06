Alustasin linnuvaatlusega 17. veebruaril kell 8.48. Aatriumis oli kuulda vaikset jutukõminat ja vaadeldavaid rohkem, kui võiks arvata. Nimelt ei ole paljudel õpilastel esimest tundi ja nende sotsi­aal­ne pa­ta­rei on teineteisega suht­le­mi­seks veel täis. Kohe jäi sil­ma üksik kalju­kotkas, kes oli oma tähelepa­nu suuna­nud täielikult raamatusse sõna­de jah­ti­­misele. Se­­da linnulii­ki kohtab aatriumis üsna harva, tavaliselt pe­sitsevad nad vaik­­setes, inim­asus­tu­sest kaugema­tes koh­­­tades.

Jätkasin jälgimist kell 11.07, esimese pika vahe­tunni ajal. Sattusin peale veel mitme­legi kaljukotkale. Paistab, et sel kevadhooajal on neid eri­ti rohkesti. Lisaks leidsin ka nende liigikaaslasi, suur-kon­na­kotkaid, kes on rändava eluviisiga. Hetkel oli nendel lindudel poo­leli üldise keemia tead­­miste omanda­mi­ne. Suur-kon­­­na­kot­kaid koh­tab aatriu­mis tihti sügishooajal, mil nad valmistuvad oma lennuks olümpiaadi­dele.

Kell 11.07 ja 12.42 märkasin kahte hakiparve. Lindudele nagu ka inimestele meel­­dib koos ühiselt aega veeta. „Linnud võivad kokku koguneda ka siis, kui pealtnäha polegi otsest vajadust ühes­koos midagi ette võtta. Näiteks on selline komme hakkidel. Õhtustel kogu­nemistel arutavad hakid päe­va jooksul toimunut ja tee­vad plaane järgmiseks päevaks.“ – Tuul Sepp, Tartu ülikooli loomaökoloogia eriala doktorant. Hakiparvesid näeb Treffneri kooli aat­riu­­mis peaaegu igal vahetunnil ja nende hulka liituvad pidevalt uued liikmed.

Endalegi üllatuseks märkasin teisel pi­kal vahetunnil väga kaunist linnuliiki. Ma usun, et me kõik oleme kuulnud erinevate ööbikute lauluhäält. Sellel isen­dil oli hetkel pooleli Johann Friedrich Burgmülleri „Hommiku kell“. Tavaliselt kogunevad ööbiku ümber ka teised erinevad linnuliigid, et tema esitust ühiselt nautida.

Muidugi ei saa unustada ka Treffneri tuvi­kesi: turteltuvid ehk pruunid tuvid. Treffneris on turtel­tuvide kõrghooaeg hilistalvest kevade lõpuni. Linnukestel on koos väga mugav olla ja nad ei karda oma rõõmu välja näidata ka teistele. Eestis ei ole turteltuvid küll loo­duskaitse all, aga punase raamatu järgi on nad kriitilises seisundis olev liik, kuna nende arvukus on kolme põlvkonna jooksul langenud rohkem kui 80% võrra.

Jätkasin oma linnuvaatlust järgmisel päeval ja juba esimese pika vahetunni ajal jäid mulle silma paar Treffneris väga tuntud linnuliiki. Esmalt märkasin paari harilikku öökulli, kes mõnusa ui­na­kuga pehmetes kott-toolides oma une­võlga tasusid. Räägitakse, et kui Sa olid eelmises elus öökull, suudad Sa selles elus valesid läbi näha ja eluraskuste käes hakkama saada. Need on ühele treffneristile väga vajalikud omadused ning usun, et just sellepärast siin öökulle nii tihti kohtabki. Lisaks jäi silma ka üksinda aatriumi teisel kor­ru­sel ringi patseeriv paabulind. Üli­kon­nad ja kõr­ged kontsad tun­duvad het­kel ole­vat lin­du­de seas teemas.

Aatrium on äärmiselt mit­mekesine pe­sit­susala ja siit võib alati avastada mõne uue linnuliigi. Üh­tegi lindu ei saa kindlalt määrata vaid ühte liiki – ikka leidub tiiva all mõni kuldne sulg, mis muu­dab linnu määratlemise kind­lasse kate­goo­ri­asse võimatuks. Tegemist on siin seega vaid minu en­da välise mulje tõlgen­da­­misega.