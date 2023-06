KURJAST VAIMUST VAEVATUD? Fännid muretsevad, mis on juhtunud Tene Lauluga? Ta sõimab oma jutugrupis Marilyn Kerrot ja teisi sensitiive

Selgeltnägija Tene Laul, kes on aastaid rääkinud armastusest, teadvustasandi tõstmisest ja kõrgetest vibratsioonidest, on järsku täielikult muutunud. Ta sõimab oma jutugrupis „LA TENE spirituaalne LIVE“ Marilyn Kerrot ja teisi sensitiive ning mõnd ähvardab isegi vähiga. „Kas see peaks siis olema spirituaalne inimene?“ imestab Marilyn.