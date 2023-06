105aastase Leontine pika ea ja õnneliku kooselu knihv: „Kui teed palju tööd, pole aega elu keeruliseks mõelda!“

„Kui ei ole midagi teha, siis on elu keeruline, aga kui teed tööd, on elu lihtne ja pole aega seda keeruliseks mõelda. See on jumala tõsi! Näe, võta kommi! Võta, pane tasku ka!” ütleb Rakveres elav 105aastane Leontine Kollom lõbusalt ja sirutab kommikarbi juba teab mitmendat korda nii kindlameelse lahkusega külalise poole, et ei jää muud üle, kui veel üks kompvek põske pista.