Kunded on firmades pettunud: „Soovin lõpetada teie teenuse. Toetate homopropagandat!“

Osa ettevõtteid on Baltic Pride festivali programmi toetuseks muutnud ära oma firma logo värvid või heisanud vikerkaarelipu, näitamaks, et nad seisavad vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ning turvaline elada, olenemata nende seksuaalsusest. Mitmed nende firmade kliendid vähemuste toetamist aga ei poolda ning ähvardavad teenusepakkujat vahetada.