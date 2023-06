Koolitaja Mats Soomre: seitse võimalust rikkuda entusiastliku töötaja kõrge motivatsioon

Koolitaja Mats Soomre tõdeb, et meeskonnas on tihti inimesi, kes hoolimata sellest, et nad tahavad tööd teha, tunnevad ennast frustreerituna. Tavaliselt püütakse seda probleemi lahendada motiveerimisega, mis enamasti ka toimib, kuid pole siiski piisav. Mis oleks, kui keskenduks hoopis motivatsiooni pärssivate tegurite kõrvaldamisele?