Uudisteankur Olaf Suuder suri terviserikke tagajärjel. Kolleeg: „Ääretult kurb, et enam ei kuule legendaarset „Reporteri“ lõppu „mina tänan“. Nüüd täname teda.“

Duo meedia juht Jüri Pihel ütleb, et kogu Kanal 2 tiim ja Postimehe uudistemaja on sügavas leinas. Ivar Vigla – Olafi Suuderi ülemus „Reporteris“ – on parasjagu kokku monteerimas pikka järelhüüet Olafile õhtusesse saatesse.