Suri Kanal 2 uudisteankur Olaf Suuder

Kogemustega teletöötaja tunnistas, et alguses oli ta isegi mõnevõrra umbusklik, aga hiljem oli saatega igati rahul. „Eks esialgne skepsis tulenes sellest, et midagi sellist polnud varem ju tehtud. Pelgasin – äkki on liiga kollane. See oli asjatu. Meid usaldatakse ja see, mida teeme, läheb vaatajatele korda.“