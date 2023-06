Draamateatri näitleja Ester Pajusoo tõmbub aktiivsest näitlejatööst tagasi

„Pärast õpinguid Draamateatri õppestuudios ja lühikest karjääri kompvekipakkijana asus Ester Pajusoo 1959. aastal Eesti Draamateatrisse tööle näitlejana. Nüüd, 64 aastat ja üle 125 rolli hiljem, tõmbub Ester aktiivsest näitlejatööst veidi tagasi, ent jätkab näitlemist Draamateatri koosseisus. Ester Pajusoo on Eesti teatri kõige helgem inimene, pisike naine, kes on hingelt nii suur, et täidab ka kõige suurema lava. Aitäh Draamateatrile kingitud aja ja hetkede eest!“ jagas Eesti Draamateater oma Facebookis.