Kogukonna innustajana tunnustatud Maria Mettas: „Kui saan elus kõrvetada, panen järgmine kord kindad kätte, kui tulist ahjuust katsun!“

Kui TaevaniMaani keraamikakoja looja Maria Mettas kümmekond aastat tagasi Raplasse elama kolis, ei tundnud ta seal peale abikaasa pere peaaegu kedagi. Kui aga nüüd mõnelt kohalikult tema kohta küsida, kõlaks tõenäoliselt vastuseks: „Maria – kes teda ei teaks!“ See, kuidas Maria on osanud ja tahtnud kogukonda kimpu köita, on imetlust väärt. Tunnustusena pälvis ta sel aastal kogukonna innustajana ka väärika Eestimaa uhkuse aunimetuse.