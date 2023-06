Kas Johnny Depp saab ikkagi Jack Sparrow' rolli tagasi?

Hiljutises intervjuus The New York Timesile arutles Walt Disney president Sean Bailey kuuenda filmi tuleviku üle ja jättis ukse Deppi potensiaalseks naasmiseks avatuks. Kuigi ei ole kõlanud kindlat jah-sõna, siis ei öelnud ka Bailey ei.

Kuulujutud Deppi naasmisest maailmakuulsasse piraadifilmi levisid ka eelmisel aastal. Toona räägiti, et näitleja saab pärast kohtus õigeks mõistmist Disneyga lepingu, mille väärtus on 300 miljonit dollarit. Kuigi Depp kohtulahingu oma eksnaise Amber Heardi vastu võitiski, siis sai üsna kiiresti selgeks, et kuulujutud filmilepingust ei vasta tõele. Depp ütles ka toona, et „tundis ennast Disney juhtide ees süüdi, kuni süütuks tunnistamiseni“.