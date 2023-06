Adam Silvera raamat „Lõpus surevad mõlemad“ (Rahva Raamat, 2022) on TikToki sensatsioon ja üleilmne menuk, mis on pühendatud inimestele, kel on vaja meeldetuletust, et iga päev tuleb elada kogu hingest.

Raamatu peategelased Mateo ja Rufus on täiesti erinevad inimesed: Mateo on kui hall hiireke, samas kui Rufus ei jäta elus ühtegi võimalus kasutamata. Neist saavad sõbrad pärast seda, kui mõlemad on pärast Surmaennustuse kõne saamist teinud konto rakendusse Viimane Sõber, mis on just mõeldud neile, kel seisab ees viimane päev. Kuna kumbki ei tea, millal nad oma viimase hingetõmbe teevad, seisab neil ees tõeline katsumus – elada ühe päevaga terve eluiga. Ning mõlemal on teisele nii mõndagi õpetada.